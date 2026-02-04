茨城県小美玉市で園芸用のビニールハウスが燃える火事が起きていて、周辺の建物に燃え広がっているとみられます。消防によりますと、小美玉市部室で4日午後4時ごろ、「ビニールハウスが燃えている」と119番通報がありました。園芸用のビニールハウスから周辺の建物にも燃え広がっているとみられ、ポンプ車・指揮車8台などが消火活動にあたっています。いまのところけが人はいないということです。