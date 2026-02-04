ボーイズグループJO1の元メンバー鶴房汐恩（25）が4日、インスタグラムとYouTubeチャンネルの開設を発表した。「お久しぶりです鶴房汐恩です！」とあいさつをし、「Instagramを開設しました！」と報告した。「今日12：00〜YouTubeにて僕が作った曲のMVが公開されますぜひ、聞いてください！」と記し、YouTubeチャンネルを開設したことを発表した。「これから少しずつにはなりますが、色々な活動をしていきたいと思っています。