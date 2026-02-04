秋北バスは、5日の一般路線バスの運行予定を発表しました。依然として大雪による道路状況の悪化で車両のすれ違いができない場所があるなど、運行の安全が確保できないため一部は運休するということです。運行路線は徐々に増えていますが、5日は迂回運行で乗降できない停留所もあるということです。＜2月5日の影響のある路線＞路線バス（▲一部区間を迂回運行）＊大館市大館市内循環「ハチ公号」▲沼館、沼館温泉獅子ヶ森環状線