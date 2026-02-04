中国科学技術部がこのほど発表した2024年度全国科学教育統計データによると、中国の科学教育従事者の規模は拡大し続けている。24年の全国の科学教育専任・兼任者数は前年比2．62％増の221万2700人に達した。このうち、専任者は29万7000人、兼任者は191万5700人だった。中級職階以上、または学部卒以上の学歴を有する科学教育従事者は144万1800人、女性の科学教育従事者は102万9100人に上る。科学教育の解説者・指導者は39万3600人