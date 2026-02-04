アイドルグループ・Peel the Appleの元メンバーである黒嵜菜々子さんは2月3日、自身のInstagramを更新。美脚があらわになったコーディネートを披露しました。【写真】黒嵜菜々子の美太ももあらわなミニ丈コーデ「なんでそんなに可愛いのー？」黒嵜さんが公開したのは、座り姿がキュートな4枚のソロショット。ブラウンのショート丈コートを主役にしたコーディネートです。超ミニ丈のボトムスからはタイツをはいた太ももがあらわにな