嵐の松本潤が2月3日、自身のInstagramを更新。パリとロンドンの弾丸旅で訪れた美術展の様子を報告した。 （関連：【写真】松本潤、パリ＆ロンドンでアート鑑賞嵐のリハ本格化前の弾丸旅に「さすがの行動力」「自撮りかっこいい」） 松本は2025年9月以来久しぶりの投稿なったInstagramに「昨年の9月から続いていた撮影が終わり、嵐のライブリハが本格的に始まる前に時間を作って、パリとロンドンに弾丸で行ってきた」