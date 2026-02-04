きょう午前、山形県新庄市の住宅で起きた火災は現在も鎮火には至っていません。 【画像】懸命の放水黒煙に包まれる現場 これまでに少なくとも６棟が焼けていて消火活動が続けられています。 警察や消防によりますと、きょう午前１０時ごろ新庄市小田島町の住宅で「ストーブから燃えた」などと住人から１１０番通報がありました。 家には６０代の男性が一人で住んでいて軽いけがをしているということです。 この火災で