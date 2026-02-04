令和８年２月４日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北・東・西日本の気温は、向こう２日間程度は高い所が多いでしょう。その後、７日頃からの３日間程度は低い日が多く、冬型の気圧配置が強まるため、８日頃は北・東・西日本日本海側を中心に大雪となる可能性があります。交通障害などに注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。その後は寒気の影響が弱まるため高い日が多