仲良し芸人と密着2ショット昨年人気アイドルと結婚し、出産を経たAAAの宇野実彩子――。最新ショットに注目が集まった。「小児がん支援「LEC特番」 …何とあの… その！宇野実彩子来た！ ママとして…様々な経験者として… 盛り上げてくれた！ 貴方はやはりスターだぜ、宇野よ！」とXに綴り、宇野との2ショットを公開したのは、お笑いタレントの古坂大魔王。宇野はオーバーサイズのパーカーにお団子ヘアを合わせた?オフ感満載?