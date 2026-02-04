聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「数的優位」だ。――◆――◆――あるエリアや局面において、対象チームの選手の方が相手チームより人数が多い状態のことを表わす。「数的有利」と表現されることもある。ボールを中心に語られるのが基本ではあるものの、そこにボールが無くても戦局的に重要なエリアでそうした現象が起きていれば、その言葉が使われるこ