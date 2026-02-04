ABCテレビ「朝だ！生です旅サラダ」（土曜前8・00）に出演中の大仁田美咲アナウンサー（25）が4日、自身のインスタグラムを更新。地元でのプライベートショットを披露した。兵庫県明石市で生まれ、大阪府池田市で育った大仁田アナは、お酒好きを公言しており、新人時代から同番組で「日本酒ロケ」などの企画を担当する名物アナの1人。この日は「休みの日に地元で散歩ついでに1杯」と書き出し、オフショットを披露。「ハラペ