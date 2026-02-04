2年ぶり来日のオスカー俳優ブレンダン・フレイザー（57）が4日、東京・赤城神社で、主演する映画「レンタル・ファミリー」（27日公開、HIKARI監督）ヒット祈願&来日会見に出席した。同作はオール日本ロケ作。東京で暮らす、落ちぶれた俳優が、レンタル・ファミリーの仕事を通して、自分自身を見つめなおしていく姿を描く、心震える感動作。ブレンダンは、かつてCMで一世風靡（ふうび）したものの近年、世間から忘れ去られつつ