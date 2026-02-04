旧統一教会に対する解散命令請求について、東京高裁が3月4日に判断を示すことが分かりました。旧統一教会に対しては、高額な献金で多くの人に損害を与えたなどとして文部科学省が解散命令を請求し、東京地裁は2025年3月、「信者によって行われた不法な献金行為で甚大な被害が生じた」などとして解散を命じています。教団側はこの決定を「国家による信教の自由への侵害」などと批判して即時抗告し、東京高裁で非公開での審理が行わ