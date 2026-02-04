「三鷹事件」を巡り第4次再審請求を申し立て、記者会見する野嶋真人弁護士（中央）ら＝4日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ1949年に東京の旧国鉄三鷹駅で無人電車が暴走し6人が死亡した「三鷹事件」を巡り、死刑が確定した竹内景助元死刑囚（病死）の孫の男性（55）が4日、第4次再審請求を東京高裁に申し立てた。第3次請求は申し立てた元死刑囚の長男が死亡し、昨年10月に審理が打ち切られていた。弁護側によると、第4次請