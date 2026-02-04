鳴門ボートのG1「第69回四国地区選手権」は4日に準優勝戦が争われ、5日の優勝戦メンバー6人が決定した。準優前にも注目レースがあった。赤井睦（36＝徳島）がG1初勝利を狙った2、6Rだ。2Rは4カドから差して、2Mを先取りした。ただ、西岡顕心の鋭い差しが届いて残念無念。1号艇の後半6Rにお預けとなった。そして迎えた6R。インからコンマ02のスタートで先マイを決めた。バックは先頭。これで決まりかと思われた。それが悪夢…