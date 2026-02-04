元NHKアナウンサーの神田愛花（45）が3日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。今回のテーマは無意識に相手を傷つけるわかりづらい差別「マイクロアグレッション」について議論した。神田は「わが家って共働きじゃないですか。『旦那さんが稼いでいるのになんで仕事するの？』って、よく言われるんですよ」と告白した。いとうあさこは「まだ言われるの？」と驚いた。神田は「言われるんです