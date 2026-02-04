フリースタイルスキー女子の「スロープスタイル」と「ビッグエア」の２種目で初の五輪の舞台に立つ古賀選手（城北信用金庫提供）雪のない街、川崎で育った不屈のスキーヤーが夢舞台に立つ─。６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー女子で、川崎市高津区出身の古賀結那選手＝城北信用金庫＝が日本代表として名を連ねた。中学、高校時代に３度の前十字靱帯（じんたい）断裂という大けがを乗り越え、着実