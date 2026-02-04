オリエントスターのコンテンポラリーコレクション「M34」から、ブランド誕生75周年記念モデル「M34 F8 スケルトン ハンドワインディング（RK-AZ0105N）」が登場。世界限定430本（国内300本、海外130本）で展開され、スケルトン構造と宇宙を想起させるデザインに注目だ。コンテンポラリーコレクション「M34」は、ペルセウス座流星群をテーマに据えたデザインが特徴。今回のRK-AZ0105Nは「宇宙の深淵と永遠の時が織りなす、神秘的な