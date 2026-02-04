昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子（４０）が公開した息子たちのショットに、フォロワーはもん絶している。中川は４日、自身のインスタグラムに「鬼来年はママも鬼になりたいな、、」とつづり、赤鬼と青鬼に扮（ふん）した双子の写真をアップ。アフロに角が生えた鬼のかつらを被り、しましまのパンツを履いた２人を抱きかかえたショットを公開した。この投稿にファンからは「小鬼ちゃんかわいい