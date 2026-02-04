昨年１２月に７８歳で死去した日本ゴルフ界のレジェンドで、「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎将司さんのお別れの会が３月１６日に都内の帝国ホテルで開催されることが４日、日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）から発表になった。青木功が発起人代表を務め、日本プロゴルフ協会、ＪＧＴＯ、ジャパンゴルフツアー選手会合同で、尾崎さんの功績をたたえる。午前１０時半から午後１２時は招待者による式典で、午後１時半から同２