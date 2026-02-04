1月20日からのライオンズエクスプレスではルーキー特集をお届け。1月27日の放送では、埼玉西武ライオンズドラフト3位ルーキーの秋山俊選手にインタビューした模様を放送した。アピールポイントやプロに入っての目標を訊いた。 ――プロ野球選手になったという実感はいかがですか？秋山「年が明けてから新人合同自主トレが始まって、練習を重ねていくたびにプロ野球選手になったの