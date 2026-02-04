1月20日からのライオンズエクスプレスではルーキー特集をお届け。1月28日の放送では、埼玉西武ライオンズドラフト4位ルーキーの堀越啓太投手にインタビューした模様を放送した。アピールポイントを訊いた。 ――プロ野球選手になったという実感は湧いていますか？堀越「ドラフト指名から少しずつ湧いてきているのですが、まだユニフォームに袖を通してプレーをしてい