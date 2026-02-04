ソフトバンク宮崎春季キャンプ（生目の杜運動公園）第１クール最終日となった４日、恒例の４００メートル走が行われた。年齢と走力に応じてタイムを設定。参加対象となったＡ組メンバー全員が、自主トレの成果を発揮するように見事クリアした。見守った考案者の小久保裕紀監督（５４）は「みんな設定を切れるようになった。なんやろね、免疫なんかね」とご満悦。制限タイムを特別に７０秒に設定されていた海野隆司捕手（２８）