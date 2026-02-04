３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の最後の１枠にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出され、全３０選手が出そろった。打線には５人のメジャーリーガーが並ぶ可能性もあり、超重量打線形成の夢が広がった。最後の１枠に吉田が滑り込んだことによって、打力に振り切ったオーダーを組むことも可能になった。吉田が左翼、鈴木（カブス）が中堅、昨季セ・リーグ本塁打