バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」は、『ひみつのアッコちゃん』より「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」(5,280円)の予約受付を2月4日16時より開始する。発送は2026年7月予定。 2026年7月発送予定「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」(5,280円)の「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」は、『ひみ