ＤｅＮＡの東克樹投手が４日、沖縄・宜野湾キャンプで初めてのブルペン投球を行った。「最初から決めてた」という第１クール最終日での初ブルペン。球数は予定通りの２０球。「アベレージで１４７、８（キロ）出ていた」という直球に、捕手に「動いてた？」と軌道を確かめながらのツーシームやスライダーも試投した。一方で、４年連続２ケタ勝利に向けて「現状維持は退化」と、新たに習得を予定している新たな変化球は投げな