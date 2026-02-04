きょう2月4日は立春です。暦の上では春が始まりました。 4日朝県内は寒い朝となりましたが、日中は気温が上がり、春の足音を感じる風景も見られました。 いちき串木野市です。地面からはフキノトウやツクシが顔を出していました。 4日朝の県内は放射冷却が強まり、最低気温が伊佐市大口でマイナス6.7度を観測するなど10地点で氷点下となりました。しかし日中は晴れ間が広がり、最高気温は、鹿児島市で17度肝付町前田で16.9度な