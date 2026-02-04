食と暮らしを発信するオレぺが、専門家への取材をもとに読み解く、2026年のトレンド。最近は、結果よりもプロセス重視。〈ちょっといい気分〉を味わえる習慣が、静かに広がりつつあります。その象徴として、ホテル評論家・瀧澤信秋さんが注目するのが〈ごほうびビジネスホテル〉。泊まるだけにとどまらず、温泉や食まで楽しめる滞在が、日常にささやかな特別感を添えてくれそうです。泊まるだけじゃない！ ごほうびビジネスホテル