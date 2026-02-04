米株価指数先物時間外取引反発もナスダックの上げは限定的 東京時間16:21現在 ダウ平均先物MAR 26月限49475.00（+125.00+0.25%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6958.00（+16.25+0.23%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25483.25（+31.25+0.12%）