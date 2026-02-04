４日の東京株式市場では、日経平均株価が指数寄与度の高い値がさ株に売りがかさんだことで大幅反落となった。日経平均株価は一時下げ幅が７００円超に広がる場面もあったが、その後は下げ渋った。 大引けの日経平均株価は前営業日比４２７円３０銭安の５万４２９３円３６銭と反落。プライム市場の売買高概算は２８億３２６２万株、売買代金概算は８兆５７９４億円。値上がり銘柄数は１０６９、対して値下がり銘柄数は４９１