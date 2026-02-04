メインシナリオ…買い優勢、21日線突破がポイント。23日から3営業日で7円超の急落後、3本陽線が並んだ。地合いは強く、目先、戻りを試しそうだ。21日線がある156.57がポイントになる。同線を上抜くと、節目の157.00を目指すことになる。157円台に乗せるようなら、現状、特に目立った抵抗線が見当たらないことから、節目の157.50や158.00を意識した展開になる。 サブシナリオ…反落となれば、一目均衡表の基準線がある155.78付近