【東京六大学野球次の100年へ】「学生野球の父」の飛田穂洲、「ミスタープロ野球」の長嶋茂雄、阪神を日本一に導いた名将・岡田彰布も、1925年（大14）に始まった東京六大学野球を彩った。2025年に創設100周年を迎えた日本最古の大学野球リーグを支える人々を紹介するインタビュー連載「東京六大学野球次の100年へ」。第11回は慶大野球部をけん引する沖崎真周主務（3年）。幼なじみから「慶大野球部主務」のバトンを受け継い