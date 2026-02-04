きょう発表されたガソリン価格は1リットル155円60銭で、先週に続いて値上がりしました。2月2日時点の全国レギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週より20銭高い、1リットルあたり155円60銭でした。調査した石油情報センターは「イラン情勢の緊迫化や衆議院の解散報道で円安が進み、日本が輸入する原油価格が上昇したため」と分析しています。来週については、ほぼ横ばいになると予想しています。