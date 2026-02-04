第71回東海地区選手権のエンジン抽選前に、2025年中部ボートレース記者クラブ賞の表彰式が行われた。PG1第12回ヤングダービー（宮島）で初出場初優出など活躍し、最優秀新人賞を受賞した中山翔太は「今年も精いっぱい頑張ります」同大会でG1初優勝を飾って敢闘賞の前田滉は「今年はSGの方でも結果を出せるように」と力強く宣言。MVPはSG第35回グランドチャンピオン（戸田）とG1鳴門72周年を制した池田浩二。「皆さんも頑張