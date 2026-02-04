前西武監督の松井稼頭央氏（50）が1日に放送されたテレビ東京「スポーツリアライブ〜SPORTSReal＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）に出演。PL学園の後輩で、11年ぶりに日本球界復帰を果たした楽天・前田健太投手（37）との共通点を明かし、思いを分かち合った。松井氏が楽天キャンプを訪れ、インタビューが実現。2人はともにPL学園出身で、移籍したメジャーでも活躍、日本復帰の際