古市憲寿氏が、4日放送のカンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ：月〜金後1：50〜3：45、フジテレビ：月〜金後2：48〜3：42／生放送）に出演。「これ関東でも流れてます？ちょっと恥ずかしくないですか」とツッコむ一幕があった。【写真】『とれたてっ！』青木源太アナ、関東地方での放送決定を報告同番組では、ご近所トラブル、嫁姑問題、詐欺被害など、身近に起こりうるリアルな「修羅場」を