生命保険協会は4日、一般的に「生保レディー」と呼ばれる営業社員を表す新名称の公募について、2月20日に予定していた選考結果の発表を延期すると明らかにした。理由について「諸般の事情」としているが、関係者によると外資系プルデンシャル生命保険で営業社員を巡る不祥事が発覚したことを考慮した。生命保険業界では、職場や家庭を訪れて保険商品を販売する営業社員には女性が多く、一般的に「生保レディー」と呼ばれている