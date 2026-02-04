ヤクルトのドラフト1位・松下歩叶（法大）と同6位の石井（NTT東日本）は別メニュー調整を行った。ベースランニング終了後、シートノックには入らず、室内練習場で打撃練習。松元ヘッドコーチは「5勤ということもあって、ちょっと（運動量を）落として。体に問題は全然ない。元気ですよ」と説明した。