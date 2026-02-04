北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの母、早紀江さんが4日で90歳を迎えました。横田早紀江さん：諦められないというか、解決しないといけない。日本の国が解決しないといけない問題。なんとか持ちこたえてお話しできるのはありがたいので、しっかりと頑張らないといけないと思っている。1977年、横田めぐみさん（失踪当時13歳）は、新潟市で下校途中に北朝鮮により拉致されました。めぐみさんら、被害者の家族は高齢化が進み、親世