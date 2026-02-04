シチズン時計は2026年2月4日、「シチズン アテッサ」ブランドから皆既月食をテーマにした限定モデル「Shades of Red」を発表しました。2026年2月26日の発売を予定しています。3月3日の皆既月食に先駆けた限定モデル【▲「ブラッドムーン」をテーマにした限定ウォッチ「Shades of Red」2モデル（Credit: シチズン）】2026年3月3日20時4分には、日本全国で皆既月食が観測できます。今回発表されたモデルは、皆既中の月が赤銅色に染ま