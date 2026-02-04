演歌歌手の藤あや子が3日に自身のアメブロを更新。節分に鬼になりきった際の愛猫たちの様子を明かした。【映像】藤あや子、坂本冬美らとクリスマスパーティーを満喫この日、藤は「節分」と切り出し「鬼だぞ〜!!」と鬼のお面を被り、愛猫たちに近づく写真を公開。愛猫・オレオの反応について「一応逃げてくれました」と報告した。続けて、もう一匹の愛猫・マルについては「ママ何してんの？って感じでクンクンしてます」と対