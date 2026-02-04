お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（74）が4日、Xを更新。身近な存在に「最近ですがひと言多い」と“苦言”を呈した。アップした写真には、自宅に置かれている白い魔法瓶が写っている。巨人は「安くて保温力がよくて使いやすい…去年のベストバイかも」と絶賛。「このポット、非常に気に入っています」とほめた。ただ、最近お湯を注ぐと「その後ひと言、こいつが文句言うんですよ。聞いててください」と紹介した。