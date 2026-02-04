茨城県小美玉市の園芸センターで火事があり、現在も延焼中です。4日午後4時前、小美玉市のトキワ園芸農協から出火しました。消防によりますと、事務所から火が出たとみられていて、近くを歩いていた人からは、「テナントの屋根から炎が見える」などと119番通報があったということです。これまでに消防車など5台が出動し、現在も消火活動を続けていますが、およそ500平方メートルを焼いて、現在も延焼中です。今のところけが人の情