東武鉄道がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６５００億円から６５３０億円（前期比３．４％増）へ、営業利益を６９０億円から７００億円（同６．２％減）へ、純利益を５１５億円から５２０億円（同１．３％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３２円５０銭から３５円へ引き上げ年間配当予想を６７円５０銭（前期６０円）とした。 鉄道業が定期・定期外ともに輸送需要を確実に取り込