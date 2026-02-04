サンフレッチェ広島は4日、明治安田J1百年構想リーグのリーダーグループが決定したことを発表した。キャプテンは引き続きDF佐々木翔(36)が担当し、副キャプテンはDF荒木隼人(29)とMF川辺駿(30)が務める。また、リーダーグループメンバーとしてGK大迫敬介(26)とDF塩谷司(37)が選ばれた。