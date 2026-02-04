ツエーゲン金沢は4日、DF平智広(35)が2025シーズンをもって現役を引退すると発表した。平は東京ヴェルディユースから法政大を経て、2013年にFC町田ゼルビアへ入団。2016年に東京V、2024年7月に金沢へ移籍し、2025シーズン限りで契約満了となっていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF平智広(たいら・ともひろ)■生年月日1990年5月10日(35歳)■出身地東京都■身長/体重182cm/77kg■経歴東久留米ひばりSC-横河武