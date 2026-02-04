デジタルカメラ生誕30周年を記念するイベントの第3回目が、2月14日（土）にパンダスタジオ日本橋浜町で開催される。写真家の山田久美夫氏が企画した。入場は無料（事前申込制）。 デジタルカメラ黎明期の開発に携わった技術者や経営陣が当時を振り返るイベント。第1回が2025年12月6日（土）、第2回が2025年12月20日（土）に開催された。 今回は日本カメラ博物館運営委員の市川泰憲氏が「電子カメラとともに45年」というテ&