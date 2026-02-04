JAPANNEXTは2月1日に、同社としては最初の液晶ディスプレーとなる「JN-T280UHD」の発売から10周年を迎えた。それにともない、感謝の気持ちを込めて「おかげさまで10周年。JAPANNEXT 6Kモニタープレゼントキャンペーン」を開催している。●171製品を投入してきた成長の背景同社は、2015年12月に千葉県長生郡一宮町にて誕生し、2016年2月1日に同社初の液晶ディスプレー「JN-T280UHD」を発売した。その後も、大型ディスプレー、