日本野球機構（NPB）は4日、3月に開催される「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の日本代表にレッドソックスの吉田正尚外野手を選出。背番号は「34」に決まったと発表した。これで出場全30選手が揃い、メジャー組からは過去最多の9人が選ばれた。 ■連覇をかけて 日本代表「侍ジャパン」のメンバーは、前日まで30名中29名が発表されていたが、残り1枠にレッドソックスの吉田が選ばれた