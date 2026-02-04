プロ野球・西武は4日、1995年から1999年にかけて在籍していた今久留主成幸氏が亡くなったことを発表しました。1月29日に神奈川県川崎市内の病院にて亡くなりました。58歳でした。今久留主氏はPL学園時代、桑田真澄氏と清原和博氏の「KKコンビ」と同期で共に切磋琢磨(せっさたくま)して戦いました。1985年には夏の甲子園で全国制覇をつかみます。その後、1989年にドラフト4位で横浜大洋ホエールズ(現DeNA)に入団。1995年に西武へ移